В России набирают популярность «гламурные» роды

Россиянки все чаще стали рожать «гламурно». Они самостоятельно достают ребенка при кесаревом сечении, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Звезду».

Суть такого метода заключается в том, что роженице надевают перчатки, и она сама вынимает ребенка из живота и прикладывает к груди. Таким образом, она по-настоящему становится первой, кто берет новорожденного на руки.

Термин «гламурное кесарево» прижился как раз из-за использования перчаток.

Акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов считает, что подобный метод уместен, когда речь идет о плановом кесаревом сечении при отсутствии технических сложностей. По его словам, это должно происходить при врачебном контроле и полностью доверять матери извлечение ребенка нельзя.

«Технически сложный этап выведения головки и освобождения плечиков, я не думаю, что полностью отдадут на откуп женщине, для этого требуется определенный навык. Я бы предложил вывести головку и плечи, а остальное женщина могла бы доделать сама», — отметил специалист.