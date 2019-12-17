Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.

Чаще всего в столице в это время — минус 10−15 градусов, средняя высота снега — около 40 сантиметров, пишет «360» со ссылкой на «Российскую газету» и заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Теплее будет на юге европейской территории, на востоке Центрального округа, в Поволжье, на Урале. Выше нормы потеплеет в Амурской области, Хабаровском крае, на западе Якутии и на севере Сибири.

Холода придут в Мурманскую область, запад Ленинградской области, Карелию, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области, на Алтай и в Тыву.