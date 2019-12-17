Пензенец пожаловался на дорожные знаки возле «Рубина»

Житель Пензы рассказал, что, по его мнению, знаки «Остановка запрещена», которые расположены возле спорткомплекса «Рубин», установлены не по ГОСТу.

Мужчина написал об этом в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс». Он уточнил, что два знака расположены на левой стороне дороги.

«Они совершенно не видны ночью. На знаках нет светоотражающей поверхности. Либо они выцвели, либо кустарно сделаны и установлены. Прошу провести проверку на соответствие ГОСТу», — сообщил он, прикрепив фото.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте «Пенза-Пресс». На все вопросы ведомства пришлют ответы.