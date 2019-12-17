Пензенцам рассказали, как начать год без хлопот и неожиданностей

Последние недели перед празднованием Нового года проходят в жуткой суете. Пензенцам рассказали, что нужно не забыть сделать, чтобы провести каникулы без хлопот и неожиданностей.

Первым делом жителям региона советуют раздать все долги, в том числе и по коммунальным платежам. Это необходимо для того, чтобы не проснуться в праздничное утро в холодной квартире, без света и воды. Оплату можно осуществить несколькими способами, например, с помощью мобильных сервисов МТС или МТС-Банка. А чтобы в будущем об этом вообще не думать, можно подключить регулярный платеж. Также пензенцам рекомендуют заранее пополнить перед новым годом счет на мобильном телефоне и оплатить интернет, чтобы во время поздравлений связь не прервалась.

Не стоит забывать про безопасность квартиры, в случае, если вы решите уехать на дачу, за город или в гости на длительное время. Проверьте, все ли электроприборы выключены, перекройте краны с водой, закройте форточки и окна, убедитесь в том, что входная дверь заперта.

Если вы едете на зимние каникулы в загородный дом, необходимо заранее подумать о том, нужен ли там телевизор. Качественный досуг в каникулы — важная составляющая отдыха. Сейчас можно приобрести полный комплект спутникового оборудования МТС всего за 3990 рублей. А если вам нужен еще и интернет, то всего за 2990 рублей. Сим-карту с интернет-трафиком можно будет потом использовать и в городе.

Тем, кто запланировал поездку за границу, рекомендуют заранее позаботиться о роуминге: выбрать наиболее удобный сервис, который будет экономить средства и не доставит проблем.

Кроме того, пензенцам рекомендуют обратить внимание на музыкальные сервисы и книжные подписки, чтобы не скучать в праздники, если вдруг захочется провести их дома.