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В Пензе еще три объекта дольщиков могут получить федеральное финансирование

17 декабря в 03:16 144 просмотра

В Пензе три объекта жилищно-строительного кооператива «Единый», созданного дольщиками «Пензастроя», могут получить федеральное финансирование. Об этом сообщается в официальном аккаунте регионального управления Госжилстройтехинспекции в соцсети.

«Правительством Пензенской области и ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» 3 декабря 2019 года подписано дополнительное соглашение, предусматривающие софинансирование мероприятий по завершению строительства следующих проблемных объектов: ЖК «На Тернопольской», ЖК «Райки» (2 очередь), ЖК «Лукоморье» (2 очередь). Наблюдательный совет по данному вопросу запланирован на 20 декабря 2019 года.

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Правительством Пензенской области и ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» 03 декабря 2019 года подписано дополнительное соглашение, предусматривающие софинансирование мероприятий по завершению строительства следующих проблемных объектов: ЖК «На Тернопольской», ЖК «Райки» (2 очередь), ЖК «Лукоморье» (2 очередь). Наблюдательный совет по данному вопросу запланирован на 20 декабря 2019 года. Завершение строительства этих домов позволит восстановить в правах 332 гражданина. Ранее на Наблюдательном совете, состоявшемся 15 ноября 2019 года, было принято решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства ООО «Солнечный город». Прием заявлений от дольщиков начнется с 16 декабря в региональном операционном офисе Банка ДОМ. РФ. Записаться на подачу заявления можно через сервис в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Публикация от Госжилстройтехинспекция ПО (@gzn058)

Завершение строительства этих домов позволит восстановить в правах 332 гражданина. Ранее на наблюдательном совете, состоявшемся 15 ноября 2019 года, было принято решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства ООО «Солнечный город». Прием заявлений от дольщиков начнется с 16 декабря в региональном операционном офисе Банка ДОМ. РФ.

Записаться на подачу заявления можно через сервис в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС)», — говорится в посте.

Напомним, в регионе есть несколько механизмов помощи обманутым дольщикам. Один — выделение участков застройщикам, взявшимся за проблемные дома. Второй — финансирование в том числе с привлечением федеральных средств.


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