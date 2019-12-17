Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы с пензенских прилавков (видео)

В течение суток в торговых точках Пензенской области должны исчезнуть снюсы. Это никотиносодержащие изделия, предназначенные для рассасывания. Убрать этот товар с прилавков поручил глава региона Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Кардинальные меры вынужденные, продукция негативно влияет на здоровье подростков.

Новое увлечение подростков — снюсы, находятся в свободной продаже: автоматы установлены в общедоступных местах. Взволнованные родители поделились своими опасениями с главой региона. В свою очередь Иван Белозерцев обратился к владельцам магазинов с требованием в течение суток убрать опасный товар с прилавков.

«Отношение с властью испортите. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для того, чтобы вы работали эффективно», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что не позволит «травить» детей. К работе потребовал подключиться региональное министерство сельского хозяйства и общественные организации.

Губернатор распорядился ужесточить контроль и в рамках проведения массовых зрелищ, с участием приезжих исполнителей. Поводом послужило огненное шоу, которое устроили фанаты после концерта Макса Коржа. По словам министра физической культуры и спорта Григория Кабельского, часть публики была иногородней.

«Они приехали на автобусах, пронесли с собой фаеры, среди них было много футбольных фанатов, они ездят за этим исполнителем по всей стране», — рассказал он.

Иван Белозерцев поручил согласовывать проведение всех подобных мероприятий с руководителем аппарата правительства Пензенской области. Он также призвал детально готовиться к подобным концертам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.