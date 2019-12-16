Пензенские инвалиды приняли участие в фестивале спорта (видео)

В Международный день инвалидов в училище олимпийского резерва Пензы прошел фестиваль спорта. Люди с ограниченными возможностями здоровья показали свои силы в легкой атлетике, дартсе, прыжках в длину, армрестлинге, бочче, шахматах и шашках. Спортивный праздник объединил более 120 человек с ограничениями по здоровью. Для многих это была возможность пообщаться, найти новых друзей и ощутить соревновательный дух.

Белый шар в бочче — это стратегический центр. Для победы участнику нужно докинуть до него как можно больше шаров своего цвета. Игра помогает развить мускулатуру и механику рук.

Бывший спортсмен Андрей Козлов снова оказался на легкоатлетическом манеже, но уже в коляске. Меньше года назад он получил перелом позвоночника. На фестивале молодые люди доказывают, что инвалидность не исключает здоровый образ жизни.

«Катался на лыжах в новогодние праздники, 2 января не справился с управлением и разбился. Упал на бревно, сломал позвоночник, отказали ноги», — рассказал он.

Кстати, в легкой атлетике, по итогам соревнований на 60 метров, Андрей занял второе место. Отдельно — забеги для людей с нарушением слуха. В них все команды даются так же, как и на обычных, только с тренерами спортсмены изъясняются жестами.

Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов. Организаторы замечают: фестиваль — своего рода итог работы за год. В ФОКе «Звезда» для пензенцев с ограничениями по здоровью организована областная спортивно-адаптивная школа. Обращаться можно по адресу улица Лермонтова, 34б. Часть еженедельных занятий проходят в бассейне и на других площадках.

«Областная спортивно-адаптивная школа была открыта летом в 2017 году. На базе нее сейчас — девять отделений. Занимаются больше 240 воспитанников, которые имеют те или иные отклонения в физическом или психическом развитии. Особой популярностью пользуется плавание, потому что оно не только дает возможность достигать каких-то спортивных результатов, но и является хорошим средством при реабилитации», — сказал директор областной спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев.

Из Пензенского, Кузнецкого, Шемышейского, Сердобского районов на фестиваль приехали более 120 участников. Причем ограничений по возрасту нет. Например, в шахматы или дартс могут играть даже возрастные спортсмены, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.