В Пензе прошел фестиваль для начинающих и опытных музыкантов (видео)

В Пензе состоялся девятый межрегиональный конкурс-фестиваль детского и педагогического исполнительского мастерства «Декабрины на Богданова, 19». В 2019 году он объединил начинающих и уже опытных музыкантов из областного центра, Самары, Нижнего Новгорода, Заречного и образовательных учреждения региона. Ежегодно творческие встречи посвящают памяти Елены Лебедевой — преподавателя музыкальной школы № 1. Пианистке и композитору в 2019 году исполнилось бы 100 лет.

О ней вспоминают с любовью и до сих пор восхищаются не только как талантливой пианисткой, но и открытой и искренней женщиной. Елена Лебедева преподавала фортепиано в детской музыкальной школе № 1 на протяжении 50 лет.

«Фестиваль длится два дня. В первый проходит детский конкурс, в котором исполняется одно из двух произведений Баха. Во второй играют педагоги, даже из других городов приезжают», — рассказала заведующая фортепианным отделом ДМШ № 1 Пензы Елена Темногрудова.

Елена Лебедева была лично знакома с величайшим пианистом XX века Святославом Рихтером. Есть даже книга, в основу которой легли дневниковые записи, письма и любительские фотографии нашей землячки. Лебедева и сама сочиняла музыку.

Участники фестиваля тоже старались помимо признанных классических произведений исполнять менее известные, но не уступающие в мастерстве звучания композиции.

«Мне нравится музыка Арво Пярта, давно хотела где-нибудь исполнить его произведение. Думаю, что лучшее место для этого — музыкальная школа № 1, камерный зал, потом что здесь как нигде чувствуешь публику. Помню Елену Дмитриевну, я училась, а она преподавала в классе напротив. Мы смотрели на учителей как на Богов, и сейчас продолжаем, хотя уже сами обучаем», — рассказала преподаватель фортепиано ДМШ № 1 Пензы Елена Антонова.

В 2019 году к декабрьским встречам присоединились свыше 100 музыкантов — юные пианисты и профессионалы. На сцене концертного зала исполнили произведения Рахманинова, Шопена, Брамса, Баха, Чайковского, а также музыку, написанную для народных инструментов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.