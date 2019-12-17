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В центре Пензы прошло шествие Дедов Морозов (видео)

16 декабря в 23:35 154 просмотра

Пензенские Деды Морозы вместе со Снегурочками и сказочными персонажами в центре города устроили праздничное шествие. К нему могли присоединиться все желающие. Затем зимние волшебники приняли свою резиденцию.

Местная ребятня с удовольствием принимала сладости, а взамен рассказывала стихи. Некоторые, не дожидаясь Нового года, спешили загадать заветной желание, но исключительно на ушко Дедушке. Не упустить из виду ни одного ребенка помогали зимним волшебникам их главные помощницы Снегурочки.

Кажется, поздравления слышались отовсюду. Деды Морозы со своей праздничной свитой держали путь к главной городской елке.

Как только зеленая красавица засверкала огнями, был дан старт общегородским гуляньям. Кружась в едином хороводе, казалось, что и взрослые поверили в сказку. А, как известно, чудеса случаются лишь с теми, кто в них верит.

А еще дедушки зазывали к себе в гости в терем, который вновь открыли в преддверии Нового года. Приглашение с радостью приняли сотни горожан.

Он будет работать с 16 декабря (выходной — 31 декабря) по 12 января каждый день с 17:00 до 18:00 (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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