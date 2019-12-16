На борьбу со снегопадом в Пензе направили более 100 единиц техники (видео)

Обильный снегопад внес свои коррективы в распорядок дня пензенцев. Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Они бросили на борьбу со стихией все силы.

Сильный снегопад не застал сотрудников коммунальных служб врасплох. Ухудшения погоды по всему городу ожидали десятки дежурных машин.

На борьбу со стихией отправили более 100 единиц техники. Кроме того, 75 дорожных рабочих чистили и обрабатывали специальными средствами пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Были и другие участки дороги, которым уделили особое внимание.

«В основном, это подъемы, горы. Они прописаны в маршрутах, водители знают, что на них нужно обращать особое внимание», — сказал заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Несмотря на старания коммунальщиков, избежать утренних дорожно-транспортных происшествий не удалось. Аварии происходили по всему городу. К примеру, на пересечении улиц Володарского и Октябрьской не поделили дорогу сразу четыре машины.

Пока дорожники очищали городские трассы для безопасности автомобилистов, дворники делали тоже самое для тех, кто предпочитает пешие прогулки. Вооружившись лопатами, они разгребали снежные завалы на пешеходных улицах, а также во дворах домов.

Однако в такой погоде пензенцы нашли и плюсы. Больше всего обрадовались дети, а взрослые любовались природой, которую укрыло снегом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.