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В пензенском МРЭО прокомментировали слухи о закрытии отдела в Заречном (видео)

16 декабря в 22:24 68 просмотров

В пензенской Госавтоинспекции прокомментировали столпотворение возле здания МРЭО в микрорайоне Арбеково. Фотография в одной из социальных сетей зафиксировала, как более 50 автомобилистов выстроились в очередь у входа. В комментариях пользователи связывали это с закрытием МРЭО в Заречном.

В очереди у дверей МРЭО в микрорайоне Арбеково стояли более чем 50 водителей. Столпотворение автор фото запечатлел временем 8:45. Это за 15 минут до открытия дверей. И действительно, в рабочее время на морозе у МРЭО теснятся лишь машины посетителей. Внутри автомобилисты называют количество людей типичным: части из них удается получить желаемое за считанные минуты благодаря электронной очереди. Другим везет меньше: сэкономить время не получается. Только такие частные случаи инспекторы связывают не с очередями и потоком посетителей, а с особенностями каждой конкретной услуги. Михаил Аксенов записывался через «госуслуги»: документы у него приняли минута в минуту, а дальше пришлось ожидать дольше, чем он планировал.

«Сидим, ждем выдачу уже минут 45. Люди занимают очередь задолго до открытия МРЭО», — рассказал он.

Целесообразность такого поведения инспекторы ставят под сомнение, говорят, что если услуга требует долгой обработки, автомобилисту в любом случае придется ждать. Они также опровергают предположение многих пензенцев, что очередь, запечатленная на фото, связана якобы с закрытием МРЭО в Заречном. Посетителей, говорят в ГИБДД, больше не стало.

«Опубликованная фотография в социальных сетях по поводу сформировавшейся очереди вблизи здания МРЭО ГИБДД Пензы никаким образом не связана с закрытием отдела в Заречном. В подразделение в областном центре ежедневно обращается порядка 400 человек для получения госуслуг, из них 15 являются жителями закрытого города», — прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Инспекторы также призывают местных жителей не приходить к МРЭО за несколько часов до его открытия, а пользоваться порталом «госуслуги», чтобы по электронной очереди записаться на любое удобное для себя время и дату, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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