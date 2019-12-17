Возле ПГУАС в Пензе планируют открыть сквер студотрядов (видео)

Студенческие отряды Пензенской области подвели итоги 2019 года. У молодежной организации более чем зрелый возраст — в 2019-м она отметила свой 55 день рождения. Сейчас в ней состоит — более 900 человек. На торжественное мероприятие пригласили ветеранов движения.

Старую куртку из прошлого века, когда она была еще студенткой, Тамара Тулаева хранит до сих пор. И в 2019 году, когда студотрядам исполнилось 55 лет, надела ее снова. Больше всего гордится тем, что когда-то своими руками помогала построить в Хабаровском крае школу. И недавно отыскала ее фотографию через интернет. У медика Игоря Кирюхина ностальгия по молодости тоже связана с конкретной географической точкой.

«В 1980-м я выехал в строительный отряд, был бойцом. Мы возводили дорогу в Астрахани. Она до сих пор есть. Когда приезжаю туда, хожу по ней, мне приятно», — сказал он.

На торжество 2019 пригласили более 100 ветеранов. Как и современное поколение, они показывают, что прочнее кирпича и бетона, с которым тогда они имели дело, только студенческая дружба.

В фойе киноконцертного зала «Пенза» ребята постарались максимально полно воспроизвести походную романтику. У открытого микрофона они исполнили все, что когда-то пели ночью, собравшись у костра.

«Ребята трудились во всероссийских трудовых отрядах, в частности — в «Орленке», где Дарья Лагутова стала одной из лучших вожатых, строители трудились в Челябинской и Ленинградской областях, наш отряд сервисников работал в Республике Крым, также впервые в рамках всероссийского проекта выехал сельскохозяйственный отряд «Наследие аграрного университета», — рассказал руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

В 2020 году пензенское движение рассчитывает организовать в регионе окружной строительный проект, а в ближайших планах — заложить камень нового сквера студенческих отрядов. Его предполагается открыть возле университета архитектуры и строительства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.