В пензенском зоопарке к полярной волчице подселили жениха (видео)

В пензенском зоопарке прибавление. Полярной волчице Инире привезли жениха. Теперь пара обитает на одной территории. Сотрудники учреждения дали своим подопечным время на то, чтобы привыкнуть друг к другу и сойтись характерами.

Розовое пятно на хвосте полярного волка — последнее, что будет напоминать о процедуре передачи в пензенский зоопарк. Самца привезли из Чехии. Там он родился и жил в составе огромной стаи. На новом месте жительства ему подготовили просторный вольер со всеми удобствами. Хозяйкой этой территории все время была четырехлетняя волчица Инира. Для животных первая встреча стала сюрпризом.

«Она не очень тепло его встретила. Сначала клацала зубами, показывала, кто здесь хозяин, потом все-таки смиловалась и стала проявлять нежность. В общем-то, они друг другу понравились», — рассказала заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Сейчас скромный новосел с любопытством наблюдает за тем, что происходит за пределами вольера. Но, по словам специалистов, это пока. Они готовятся к тому, что отсиживающийся в будке и временно безымянный жених Иниры сможет показать свой нрав.

В пензенском зоопарке надеются на скорейшее потомство у молодой пары. Брачный период начнется в феврале. Беременность, как правило, длится до двух месяцев. На свет появляются от трех до пяти слепых волчат. И, если на воле смертность потомства достигает 70%, то в неволе волки могут прожить до 21 года.

Если вдруг волчица откажется принимать детенышей, их воспитание возьмут на себя специалисты зоопарка. Кстати, судьба будущего потомства уже определена: большая часть волчат разъедется по зверинцам страны. Несколько особей могут остаться в Пензе для создания стаи, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.