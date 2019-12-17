В Пачелмском районе пожар унес жизни двух человек

Сигнал о возгорании в селе Черкасское поступил на пульт дежурного 16 декабря в 22:01. Очевидец заметил огонь в доме № 40 на улице Молодежной.

«В частном одноэтажном срубовом доме сгорела кровля с последующим обрушением по всей площади, выгорела квартира № 2. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри строения», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате пожара погибли мужчина 1972 года рождения и женщина 1936 года рождения. По факту возгорания проводится проверка.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки.