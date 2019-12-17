В Пензенском районе открылся завод по производству крахмала

В селе Оленевка Пензенского района запустили производство картофельного крахмала. На торжественном открытии побывали губернатор Иван Белозерцев и ветераны сельхозотрасли региона.

Планируется, что на предприятии за сутки будут обрабатывать более 100 тонн картофеля. На заводе создано 15 рабочих мест, специалисты трудятся в две смены.

В настоящее время на предприятии завершены пусконаладочные работы линии по производству крахмала. Первая партия продукции поступает на реализацию.

«Мы выполняем поручение президента о развитии сельскохозяйственной кооперации в регионах России. Начинает работу новое предприятие. Задействовано хорошее оборудование, созданы рабочие места. Мы видим, что средства, выделяемые по программе господдержки, идут на пользу региону. Хочется пожелать, чтобы продукция пензенского крахмального завода постоянно присутствовала на прилавках магазинов», — сказал Иван Белозерцев.

Производство планируют расширить в 2020—2021 годах. Там хотят создать еще 15 рабочих мест, сообщает пресс-центр облправительства. Общий объем инвестиций по проекту составил около 110 миллионов рублей.