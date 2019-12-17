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В России создали правила признания домов аварийными

17 декабря в 09:19 156 просмотров

В России появятся четкие критерии аварийности жилых домов. Уже создан свод правил для зданий до пяти этажей, сообщают «Известия» со ссылкой на Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ).

Там пояснили, что разработали нормы совместно с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных признаков, свидетельствующих о том, что дом непригоден для жизни, — дефекты несущих конструкций. Это сквозные трещины, просадки, смещение с опор и прочее.

Отмечается, что новые правила предназначены для оценки технического состояния домов — это поможет выявить аварийное и ограниченно работоспособное жилье.

В настоящее время конкретных критериев признания жилья аварийным не существует, и зачастую люди на годы остаются в опасных зданиях, отметил депутат Госдумы Илья Осипов. Нормы должны стать частью правительственного законопроекта, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Депутаты рассмотрят его во втором чтении.


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