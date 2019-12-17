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Белозерцев: До конца года планируем сдать 3 дома обманутых дольщиков

17 декабря в 09:24 158 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью газете «Коммерсант».

Интервью опубликовано на сайте пресс-центра облправительства. Глава региона рассказал о политической обстановке в области, инвестиционных проектах и др.

«Каждый регион борется за то, чтобы приходил крупный бизнес. […]. В Пензенской области я лично слежу за реализацией большинства проектов. Инвестиции в производство — это не просто развитие бизнеса, это сотни рабочих мест», — сказал губернатор.

На вопрос журналиста об обманутых дольщиках Иван Белозерцев ответил, что Пензенская область одна из первых приступила к решению проблемы.

«Уровень взаимодействия со строительными компаниями у нас настолько высок, что под «честное слово» губернатора и правительства они, не получив еще ни денег, ни земли, в условиях непростой для отрасли экономической ситуации зашли на стройплощадки. В результате уже сдана первая очередь жилкомплекса «Райки». Завершается строительство ЖК «Маяковский» и дома на улице 8 Марта. То есть в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию три объекта. Вот такой ответ скептикам. Оставшиеся дома мы завершим в следующем году. Они — в высокой степени готовности», — сообщил он.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/203240/

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