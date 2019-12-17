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В Китае презентовали инвестиционный потенциал Пензенской области

17 декабря в 09:30 158 просмотров

Первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев представил в Китае инвестиционные возможности региона. Он рассказал об уровне развития инновационной сферы, льготах и преференциях, которые предоставляют инициаторам проектов в различных сферах.

Как сообщает пресс-центр облправительства, презентация инвестпотенциала Пензенской области состоялась в городе Хэфэй провинции Аньхой КНР. В конференции приняли участие представители народного правительства провинции, руководители структурных подразделений по вопросам развития экономики, инвестиций, науки, образования и бизнесмены.

«Пензенская область сегодня открыта для реализации новых проектов. У нас большой опыт работы с иностранными инвесторами, в том числе — из Китайской Народной Республики», — рассказал первый зампред.

Начальник управления международных связей Пензенского государственного университета Ольга Мещерякова рассказала об опыте реализации совместных образовательных программ с китайскими вузами и обозначила новые перспективы сотрудничества с университетами провинции. В рамках программы были проведены встречи с бизнесменами КНР.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/203259/

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