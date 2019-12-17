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Стали известны планы россиян на Новый год

17 декабря в 09:47 118 просмотров

Большая часть граждан России в ночь на 1 января 2020 года останется дома. Об этом говорят данные опроса, проведенного Российским союзом туриндустрии (РСТ), сообщают «Известия».

Отмечается, что 66% россиян встретят Новый год дома, что на 4% меньше результатов 2018 года. У друзей или родственников праздник встретят 22% (19% в 2018 году).

Новый год в России за работой встретит 1% респондентов (2% в 2018 году). Также еще 3% россиян отпразднуют наступление 2020 года в поездках по России, еще 2% — в заграничных путешествиях. Еще 3% до сих пор не определились с планами на Новый год.

В то же время в РСТ считают, что реальное количество путешествующих россиян в разы больше. В частности, по мнению союза, почти 20% отдадут предпочтение внутренним путешествиям.


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