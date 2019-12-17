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Пензенец едва не оказался на капоте авто. ВИДЕО

17 декабря в 10:10 138 просмотров

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об инциденте, который мог закончиться трагично.

Видеозапись пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действие разворачивались примерно в семь часов вечера 16 декабря на улице Мира. Судя по кадрам, мужчина перебежал дорогу в неположенном месте, даже не оглядываясь по сторонам. Автору поста чудом удалось вовремя остановиться.

«Рядом пешеходный переход. В следующий раз беги перед фурой», — возмутился пензенец.

Пользователи в комментариях поддержали автолюбителя. Напомним, что в настоящее время на дорогах — снежная каша и наледь, из-за которых водителям трудно резко остановиться.

«Когда нет мозга, остается только бегать», — написала Ольга.

«Он на повороте сохранился, видимо», — пошутил Вячеслав.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам нужно переходить дорогу только по «зебре» и, перед тем как начать двигаться, необходимо убедиться в том, что машины их пропускают.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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