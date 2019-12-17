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На трассе под Кузнецком погиб мужчина и пострадал малыш

17 декабря в 10:27 126 просмотров

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» неподалеку от города Кузнецка произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 16 декабря в 16:30 столкнулись ВАЗ-111730, которым управлял 28-летний мужчина, и Volvo FH 480, за рулем которого находился 33-летний автолюбитель.

Водитель отечественной легковушки получил травмы, от которых скончался в больнице. Также в результате ДТП пострадали 24-летняя девушка и ребенок, которые были пассажирами ВАЗ. Их госпитализировали медики.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения, ездить с разрешенной скоростью. Следует избегать резких маневров, особенно это касается зимнего периода, когда велика вероятность заносов из-за наледи на проезжей части.


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