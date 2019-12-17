Диетолог рассказал, как избавиться от «пивного» живота

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избавиться от висцерального жира, который чаще всего выражается у мужчин в виде «пивного» живота.

Висцеральный жир скапливается вокруг органов брюшной полости из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Они, в свою очередь, могут привести к диабету, атеросклерозу, гипертонии и одышке, пишет Lenta.ru.

Однако такой живот может образовываться не только от калорийных продуктов, но и из-за регулярного употребления пива. Это связано с тем, что в его составе присутствует солод с высоким гликемическим индексом, который повышает уровень глюкозы в крови.

«С учетом того, что пиво всегда закусывают жирными продуктами — орехами, чипсами, соленой едой, снижаются метаболические процессы, и начинается активное отложение жира в области живота», — уточнила Елена Соломатина.

Диетолог посоветовала людям с «пивным» животом посещать спортзал минимум дважды в неделю и поменять пищевые привычки. Она также отметила пользу дробного питания и продуктов с повышенным содержанием клетчатки — овощей, фруктов и цельнозернового хлеба. Необходимо отказаться от быстрых углеводов и жареной пищи, заменить ее на вареную или запеченную. Также нужно наладить режим сна и отказаться от гаджетов в постели.