Пензячка сыграла на сцене Кремлевского Дворца

Она приняла участие в большом концерте известного пианиста Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». В пресс-службе горадминистрации уточнили, что программа была посвящена легендарным мелодиям XX века.

На сцену пензячка вышла в составе ансамбля «Школы джаза Сергея Жилина» Таврида 5.0. Творческое объединение создали в рамках молодежного форума, который проходил летом в Крыму. Судя по фото, она играла на бас-гитаре.

«Спасибо Сергею Сергеевичу за возможность выступить на одной сцене с такими звездами как Полина Гагарина, Игорь Николаев, Леонид Агутин и многими другими», — поделилась Таисия Гришина.