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Пензячка сыграла на сцене Кремлевского Дворца

17 декабря в 10:56 194 просмотра

Пензенский педагог музыкальной школы Таисия Гришина выступила на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Она приняла участие в большом концерте известного пианиста Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». В пресс-службе горадминистрации уточнили, что программа была посвящена легендарным мелодиям XX века.

На сцену пензячка вышла в составе ансамбля «Школы джаза Сергея Жилина» Таврида 5.0. Творческое объединение создали в рамках молодежного форума, который проходил летом в Крыму. Судя по фото, она играла на бас-гитаре.

«Спасибо Сергею Сергеевичу за возможность выступить на одной сцене с такими звездами как Полина Гагарина, Игорь Николаев, Леонид Агутин и многими другими», — поделилась Таисия Гришина.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/penzenskaya_artistka_vystupila_na_stsene_gosudarstvennogo_kremlevskogo_dvortsa/

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