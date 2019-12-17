Валерий Лидин рассказал законодателям о работе по привлечению инвестиций в регион

Председатель ЗакСобра Пензенской области Валерий Лидин принял участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации, которые проходят в Москве.

В частности, Валерий Лидин стал участником дискуссии, прошедшей в рамках комиссии по проблемам международного сотрудничества. Спикер рассказал о работе по привлечению инвестиций.

«Всего парламентариями утверждено 20 инвестиционных соглашений. Объем инвестиций в экономику Пензенской области составит более 60 млрд рублей, планируется создание 4,5 тыс. дополнительных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Также Валерий Лидин принял участие в заседании президиума Совета законодателей, в ходе которого парламентарии рассмотрели проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, механизмы информирования граждан о мерах социальной поддержки, результаты работы в текущем году и планы на следующий.

Кроме того, качество и доступность медицинской помощи, формирование системы защиты прав пациентов обсудили на заседании Совета законодателей в Доме Союзов. В диалоге приняли участие председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.