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Валерий Лидин рассказал законодателям о работе по привлечению инвестиций в регион

17 декабря в 11:15 134 просмотра

Председатель ЗакСобра Пензенской области Валерий Лидин принял участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации, которые проходят в Москве.

В частности, Валерий Лидин стал участником дискуссии, прошедшей в рамках комиссии по проблемам международного сотрудничества. Спикер рассказал о работе по привлечению инвестиций.

«Всего парламентариями утверждено 20 инвестиционных соглашений. Объем инвестиций в экономику Пензенской области составит более 60 млрд рублей, планируется создание 4,5 тыс. дополнительных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Также Валерий Лидин принял участие в заседании президиума Совета законодателей, в ходе которого парламентарии рассмотрели проблемы обеспечения регионов квалифицированными кадрами, механизмы информирования граждан о мерах социальной поддержки, результаты работы в текущем году и планы на следующий.

Кроме того, качество и доступность медицинской помощи, формирование системы защиты прав пациентов обсудили на заседании Совета законодателей в Доме Союзов. В диалоге приняли участие председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ЗакСобра Пензенской области

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