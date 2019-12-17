Зареченка получила награду «Лучший режиссер школьных театров»

Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.

Финалистом в номинации «Лучший студенческий спектакль» стала творческая студия из Чувашской Республики, а лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого города Межгорье в Башкортостане. Наталья Кучишкина стала лучшим режиссером школьных театров. Ей вручили путевку поездку в Москву на спектакли ведущих коллективов России.

«Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на молодежном форуме «iВолга». Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания», — отметил заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев.

Он сообщил, что фестиваль по многочисленным просьбам будет продолжен.