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Зареченка получила награду «Лучший режиссер школьных театров»

17 декабря в 11:27 120 просмотров

В Нижнем Новгороде наградили победителей окружного этапа молодежного фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». Среди лучших оказалась жительница Заречного Пензенской области Наталья Кучишкина.

Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.

Финалистом в номинации «Лучший студенческий спектакль» стала творческая студия из Чувашской Республики, а лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого города Межгорье в Башкортостане. Наталья Кучишкина стала лучшим режиссером школьных театров. Ей вручили путевку поездку в Москву на спектакли ведущих коллективов России.

«Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на молодежном форуме «iВолга». Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания», — отметил заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев.

Он сообщил, что фестиваль по многочисленным просьбам будет продолжен.

Напомним, проект был реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Его главная цель — побудить непрофессиональные коллективы к активной творческой конкуренции и выявить новые имена на театральном небосклоне округа. Всего в нем приняло участие около 7000 юных актеров. Пензенскую область представляли студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова

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