На площади им. Ленина начали устанавливать горки

В Пензе на площади им. В. И. Ленина начали монтировать горки. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал мэр Андрей Лузгин.

Он уточнил, что в этом году горки будут деревянные. Всего их установят две.

«Заливаться будет непосредственно конструкция, что позволит сохранить покрытие площади. Горки поменьше будут установлены в сквере «Бессмертного полка» и Могилевском дворике», — уточнил Андрей Лузгин.