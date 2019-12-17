На площади им. Ленина начали устанавливать горки

Он уточнил, что в этом году горки будут деревянные. Всего их установят две.
«Заливаться будет непосредственно конструкция, что позволит сохранить покрытие площади. Горки поменьше будут установлены в сквере «Бессмертного полка» и Могилевском дворике», — уточнил Андрей Лузгин.
Напомним, на площади им. В. И. Ленина также начал свою работу домик Деда Мороза. Новогодний волшебник ждет пензенцев ежедневно с 17:00 до 18:00. О своих желаниях можно будет рассказывать ему до 11 января. Новогодняя кампания завершится 12 января мероприятием с участием гильдии Дедов Морозов. Начало — в 11:00. Возрастное ограничение — 0+.
Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/andreyluzgin/