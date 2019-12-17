Три журналиста из Пензы поедут на пресс-конференцию Владимира Путина

19 декабря состоится пресс-конференция с президентом страны Владимиром Путиным. В Москву для участия в ней поедут пензенские журналисты, в том числе — телеканала «Экспресс».

Корреспондент Альбина Баишева и оператор Антон Комаров телеканала «Экспресс», журналист «Пензенской правды» Наталья Сизова, главный редактор еженедельника «Молодой Ленинец» Юлия Измайлова будут присутствовать на встрече с главой государства и получат возможность лично задать ему вопрос.

Альбина Баишева подготовила два вопроса президенту на волнующие многих жителей Пензенской области темы.

«Серьезная работа сейчас ведется правительством страны в части того, чтобы сделать ипотеку доступнее для многодетных семей. Уже есть новости про 2% в Забайкалье, в Пензе впервые в стране дали ипотеку под 1% годовых. Отличная тенденция, к которой хочется добавить одно: давайте включать в такую поддержку не только семьи с тремя и более детьми или семьи с детьми-инвалидами, но и много других наших сограждан, которых в банках называют «низкодоходными».

Второй вопрос касается снюсов. Можно ли принять какой-то закон, который ограничит производителей, владельцев торговых сетей в продаже никотиносодержащих изделий. Чтобы нельзя было уйти от уголовной ответственности, поменяв название товара или формулировку в составе», — рассказала журналистка.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря. Начало — в 12:00. Трансляцию (0+) будут показывать на федеральных каналах.

Отметим, что подобный формат общения с президентом пройдет в 15 раз. В преддверии Нового года глава государства в течение нескольких часов отвечает на вопросы жителей страны и журналистов с 2001 года. Все обращения принимались заранее.