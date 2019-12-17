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Дед Мороз поздравит пензенцев по телефону

17 декабря в 12:13 68 просмотров

МТС запустила «прямую линию» (0+) для связи с главным зимним волшебником. Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки пензенцы могут с 17 декабря по 31 января.

Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС — 0−2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного дедушки, позвонив по номеру +7 (915)005−2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.


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