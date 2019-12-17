Пензенцы могут сообщить о продаже снюсов на «горячую линию»

В Пензенской области работает телефон доверия (0+), на который можно сообщить о фактах продажи снюсов. Его организовал региональный минсельхоз.

Наркологи и врачи бьют тревогу — распространение снюсов, особенно в подростковой среде, приобрело угрожающие масштабы. По словам специалистов, это вещество оказывает пагубное воздействие на растущий организм, может привести к возникновению заболеваний, а также вызывает привыкание.

О фактах продажи и распространения никотиносодержащего вещества можно рассказать, позвонив по номеру 56−33−08. Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря выступил с инициативой о добровольном прекращении продажи пензенскими магазинами снюсов. В тот же день министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков встретился с представителями торговых сетей и центров. Они пообещали вывести опасные изделия из продажи.