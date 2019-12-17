В Терновке иномарка сбила женщину

По предварительным данным, 16 декабря в 6:25 автомобиль Ford C-MAX, за рулем которого находился 31-летний водитель, сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы. Медики доставили ее в больницу.

«По факту аварии проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололедов, водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.