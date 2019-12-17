В Пачелмском районе в огне погибла пенсионерка с сыном

В Пачелмском районе Пензенской области произошел пожар , который унес жизни двух людей. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили подробности трагедии.

По данным следствия, дом на улице Молодежной в селе Черкасском вспыхнул ночью 16 декабря. О пожаре сотрудникам управления МЧС сообщили соседи. После того, как специалисты потушили пламя, они обнаружили в жилище тела 46-летнего мужчины и его 83-летней матери.

«При первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной возгорания посужила неисправная электропроводка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.