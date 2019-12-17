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СКР сообщил страшные подробности ДТП в Пензе, в котором погиб ребенок

17 декабря в 12:59 212 просмотров

В Пензе один из участников массовой аварии на трассе был пьян. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

ДТП произошло около девяти часов вечера 15 декабря на 626-м километре трассы М-5 «Урал» в границах Октябрьского района города.

Как сообщили следователи, водитель автомобиля Nissan X-Trail, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоящий впереди ВАЗ-211440 под управлением 23-летней женщины. Отечественная машина по инерции врезалась в стоящую впереди Toyota, которая стукнулась в Opel Astra. Последняя иномарка отлетела на встречку и там столкнулась с Renault Sandero. «Четырнадцатая» в результате еще и перевернулась.

По информации ГИБДД, в результате аварии на месте происшествия погиб маленький пассажир ВАЗа, женщина, находившаяся за рулем, получила травмы, ее госпитализировали. Также в больницу попал 34-летний пассажир Toyota.

Водитель Nissan X-Trail после случившегося сбежал. Его нашли сотрудники правоохранительных органов 16 декабря. Расследование продолжается.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан сообщать о случаях вождения в нетрезвом виде. Если вы видите, что транспортным средством управляет пьяный водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1421330/

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