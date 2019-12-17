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Россиянам рассказали, как очистить стекло машины ото льда, не повредив его

17 декабря в 13:13 114 просмотров

Автоэксперт рассказал, как отчистить стекло машины от снега и наледи перед поездкой, не повредив его.

Главное, по мнению эксперта, — не допускать распространенных ошибок неопытных водителей. Первая — облить замерзшее стекло кипятком. От резкого перепада температур стекло может просто треснуть, сообщает телеканал «360». Поливание незамерзайкой — тоже не панацея. Несмотря на заявленные свойства, жидкость может замерзнуть, а это только добавит работы по удалению льда с лобового стекла.

Кроме того, не нужно забывать проверять включены ли дворники. Если да, то при запуске двигателя, вмерзшие щетки могут, как минимум сжечь предохранитель.

Помимо этого, если включить дворники, когда лед только начал оттаивать на стекле, острая замерзшая корка может изрядно их попортить. Лучше проявить немного терпения и подождать, пока печка или обогрев лобового стекла не превратят наледь обратно в воду.


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