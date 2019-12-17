Белозерцев принял участие в заседании совета при президенте

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров 17 декабря провел совещание с главами регионов и федеральными инспекторы. В нем принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Игорь Комаров напомнил участникам видеоконференции, что современные вызовы и угрозы энергетической безопасности, а также основные направления ее обеспечения определены Доктриной, утвержденной президентом в мае 2019 года.

«Это основной стратегический документ в данной сфере, в соответствии с которым организуется работа по обеспечению энергобезопасности как на федеральном, так и на региональном уровнях. И одним из необходимых условий обеспечения эффективности такой работы является конструктивное взаимодействие всех органов власти», — пояснил он.

По его словам, Приволжский федеральный округ обладает мощным и развитым топливно-энергетическим комплексом.

Также полпред обратил внимание на важность антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса ПФО, сообщили в пресс-центре облправительства.