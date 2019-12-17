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В Пензе перешли к активной фазе восстановления легендарного танка «Т-34»

17 декабря в 13:37 98 просмотров

Пензенские промышленники трудятся над восстановлением легендарного танка «Т-34».

Специалисты провели полную дефектовку узлов и агрегатов, в настоящее время началась активная фаза ремонта. Особое внимание уделяется дизельному двигателю «В-2», который после своей разработки превосходил все аналоги еще в течение 30 лет, сообщили в пресс-службе минпрома региона.

Как отмечают эксперты, в конструкцию двигателя разработчики вложили много прогрессивных идей того времени. Например, непосредственный впрыск топлива, четыре клапана в каждом цилиндре, литая алюминиевая головка — благодаря этому танк мог достигать скорости в 70 км/ч.

«Работы по восстановлению танка идут согласно установленному графику. Ряд комплектующих предстоит изготовить самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации», — рассказали специалисты завода «МашСталь», где сейчас находится машина.

Напомним, инициатива восстановления танка Т-34 принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Монумент был установлен в Пензе в 1981 году. Он символизирует то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/4177/

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