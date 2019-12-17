В Пензенской области пройдет первый фестиваль «День усадьбы. Зубриловка»

Усадьба находится в селе Зубрилово Тамалинского района, это граница трех областей: Пензенской, Тамбовской и Саратовской. Организаторы обещают воссоздать атмосферу
На открытии зрители увидят пьесу, отражающую создание и судьбу усадьбы. Также состоится тематическая экскурсия по площадкам фестиваля и сохранившимся объектам.
На сайте Национального календаря событий размещена информация о фестивале. Каждый желающий может отдать за него свой голос, нажав кнопку «нравится». Таким образом, пензенское мероприятие может попасть в топ-200 лучших по стране.