В Пензенской области пройдет первый фестиваль «День усадьбы. Зубриловка»

Первый пензенский межрегиональный фестиваль «День усадьбы. Зубриловка» (0+) запланирован на 7 июня 2020 года. Уже сейчас мероприятие претендует на то, чтобы войти в топ-200 лучших событий страны Национального календаря.

Усадьба находится в селе Зубрилово Тамалинского района, это граница трех областей: Пензенской, Тамбовской и Саратовской. Организаторы обещают воссоздать атмосферу XVIII—XIX вв. еков, гостей ждет ярмарка, концертная программа и мастер-классы.

На открытии зрители увидят пьесу, отражающую создание и судьбу усадьбы. Также состоится тематическая экскурсия по площадкам фестиваля и сохранившимся объектам.

На сайте Национального календаря событий размещена информация о фестивале. Каждый желающий может отдать за него свой голос, нажав кнопку «нравится». Таким образом, пензенское мероприятие может попасть в топ-200 лучших по стране.