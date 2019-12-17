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В Пензенской области пройдет первый фестиваль «День усадьбы. Зубриловка»

17 декабря в 13:56 42 просмотра

Первый пензенский межрегиональный фестиваль «День усадьбы. Зубриловка» (0+) запланирован на 7 июня 2020 года. Уже сейчас мероприятие претендует на то, чтобы войти в топ-200 лучших событий страны Национального календаря.

Усадьба находится в селе Зубрилово Тамалинского района, это граница трех областей: Пензенской, Тамбовской и Саратовской. Организаторы обещают воссоздать атмосферу XVIII—XIX вв.еков, гостей ждет ярмарка, концертная программа и мастер-классы.

На открытии зрители увидят пьесу, отражающую создание и судьбу усадьбы. Также состоится тематическая экскурсия по площадкам фестиваля и сохранившимся объектам.

На сайте Национального календаря событий размещена информация о фестивале. Каждый желающий может отдать за него свой голос, нажав кнопку «нравится». Таким образом, пензенское мероприятие может попасть в топ-200 лучших по стране.

Фотография: скриншот - https://vk.com/photo-150250443_456242155

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