Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Леонид Левин вручил пензенским строителям благодарности
В Пензе перешли к активной фазе восстановления легендарного танка «Т-34»
Пензенцы могут сообщить о продаже снюсов на «горячую линию»
Дед Мороз поздравит пензенцев по телефону
Три журналиста из Пензы поедут на пресс-конференцию Владимира Путина
Жители нескольких домов на Бугровке остались без воды
На площади им. Ленина начали устанавливать горки
Абонентов Tele2 теперь консультирует Алиса
Сотрудники зоопарка Пензы опубликовали видео с забавными играми бизона
В Пензенском районе открылся завод по производству крахмала

Пензенцев приглашают в свадебные музеи

17 декабря в 14:10 140 просмотров

В Пензе и в городе Каменке открыли музеи органов ЗАГС.

Посетители смогут увидеть там экспонаты XIX и XX века. Среди них есть старинные подлинные документы. Кроме того, в коллекции имеются свадебные платья народностей Пензенского края, а также предметы из приданого невесты. Экспозиции также пополнили предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница, очки и печатная машинка.

Помимо этого, в музеях выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка, рушник и настольная лампа, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС.

Всего в музеях собрано более 50 экспонатов. Посмотреть их можно по адресам: г. Пенза, ул. Минская, 1; г. Каменка, ул. Чернышевского, 25.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/public173285292

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...