Пензенцев приглашают в свадебные музеи

В Пензе и в городе Каменке открыли музеи органов ЗАГС.

Посетители смогут увидеть там экспонаты XIX и XX века. Среди них есть старинные подлинные документы. Кроме того, в коллекции имеются свадебные платья народностей Пензенского края, а также предметы из приданого невесты. Экспозиции также пополнили предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница, очки и печатная машинка.

Помимо этого, в музеях выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка, рушник и настольная лампа, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС.

Всего в музеях собрано более 50 экспонатов. Посмотреть их можно по адресам: г. Пенза, ул. Минская, 1; г. Каменка, ул. Чернышевского, 25.