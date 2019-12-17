Объем продаж «Дамате» за рубеж составил более 1400 тонн за год

Группа компаний «Дамате» экспортировала более 1400 тонн продукции из мяса индейки в 2019 году. Больше всего поставок было организовано в Китай.

У «Дамате» есть разрешение на поставки товаров в страны Европейского Союза ЕАЭС и еще в 18 точек мира, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг. В этом году она вошла в десятку первых российских компаний, которые получили разрешение на экспорт продукции из мяса птицы в Китай. Именно туда отправили рекордное количество товаров — 700 тонн.

Компания «Дамате» стала развивать экспортное направление в 2015 году, партнером выступает «Россельхозбанк. В настоящее время за рубеж поставляется широкий ассортимент продукции: полуфабрикаты из мяса индейки, голень, крыло, филе грудки и бедра и др.

В планах — увеличение экспортных продаж. В 2020 году для реализации за границей компания намерена отправить свою продукцию на сумму около 25 млн долларов США.