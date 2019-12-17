Пользователь 17 декабря сообщил об аварии, которая произошла на Окружной в Пензе.

Очевидец разместил в группе соцсети «Вконтакте» фотографию с места происшествия. На ней видно, что автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси» слетел на обочину в столб. При этом у машины от удара помялся капот.

«Водитель [неадекватный]. Еле стоит на ногах. Бросался на инспекторов ГИББД, чтобы подраться», — написал автор поста.

По словам пользователя, пассажиров в такси в момент ДТП не было. Официальных данных о произошедшем нет.