Очевидец разместил в группе соцсети «Вконтакте» фотографию с места происшествия. На ней видно, что автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси» слетел на обочину в столб. При этом у машины от удара помялся капот.
«Водитель [неадекватный]. Еле стоит на ногах. Бросался на инспекторов ГИББД, чтобы подраться», — написал автор поста.
По словам пользователя, пассажиров в такси в момент ДТП не было. Официальных данных о произошедшем нет.
Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД. Они призывают граждан сообщать о случаях вождения в нетрезвом виде. О подобных случаях следует сообщать в дежурную часть по телефонам: