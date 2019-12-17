Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Белозерцев предложил бесплатно возить онкобольных на обследования
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенец едва не оказался на капоте авто. ВИДЕО
Пензенский водитель зашел в автобус и устроил разборки — соцсети
В Арбеково водитель изуродовал иномарку
Пензенских водителей предупредили о непроглядном тумане на трассе М-5
На Южной поляне мусоровоз попал в ДТП
Соцсети: В Пензе пешеход-нарушитель упала перед автомобилем
Под Пензой «Яндекс.Такси» развернуло поперек дороги после ДТП
Пензенец придумал оригинальный способ кормления птиц
В Пензе мужчины избавились от «неудобного» дорожного знака. ВИДЕО
В Сети сообщают о сбитом пешеходе на ул. Перспективной

В Пензе водитель после аварии бросался на инспекторов — соцсети

17 декабря в 14:32 174 просмотра

Пользователь 17 декабря сообщил об аварии, которая произошла на Окружной в Пензе.

Очевидец разместил в группе соцсети «Вконтакте» фотографию с места происшествия. На ней видно, что автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси» слетел на обочину в столб. При этом у машины от удара помялся капот.

«Водитель [неадекватный]. Еле стоит на ногах. Бросался на инспекторов ГИББД, чтобы подраться», — написал автор поста.

По словам пользователя, пассажиров в такси в момент ДТП не было. Официальных данных о произошедшем нет.

Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД. Они призывают граждан сообщать о случаях вождения в нетрезвом виде. О подобных случаях следует сообщать в дежурную часть по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59−90−03, 59−90−04, 59−90−05 или 02.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...