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В Пачелмском районе инспектору сломали палец

17 декабря в 15:13 94 просмотра

55-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области обвиняют в причинении вреда полицейскому.

По данным следствия, инцидент произошел днем 27 октября. Пьяный водитель ехал по дороге «Нижний Ломов-Пачелма-Башмаково», выезжая на встречку и нарушая другие правила дорожного движения. Его автомобиль на улице Сосновой в Пачелме заметил сотрудник ГИБДД. Он попросил мужчину остановить машину. Когда инспектор начал разбираться в совершенных нарушениях, негодяй схватил его за палец и сломал фалангу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.


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