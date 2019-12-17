В Пачелмском районе инспектору сломали палец

По данным следствия, инцидент произошел днем 27 октября. Пьяный водитель ехал по дороге «Нижний Ломов-Пачелма-Башмаково», выезжая на встречку и нарушая другие правила дорожного движения. Его автомобиль на улице Сосновой в Пачелме заметил сотрудник ГИБДД. Он попросил мужчину остановить машину. Когда инспектор начал разбираться в совершенных нарушениях, негодяй схватил его за палец и сломал фалангу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.