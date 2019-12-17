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Леонид Левин вручил пензенским строителям благодарности

17 декабря в 15:35 148 просмотров

Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин принял участие в торжественном собрании, посвященном 75-летию создания отрасли строительного образования в регионе.

«Та профессиональная строительная школа, которая есть в Пензе, это действительно уникальная вещь, самые яркие объекты области, столицы и других городов построены под руководством и с участием выпускников Пензенского государственного университета архитектуры и строительства — «Дизель-Арена», филармония, ККЗ, драмтеатр, «Москва-Сити». Архитектурный факультет по праву входит в десятку лидеров подготовки специалистов в России. В связи с чем, строительные компании других регионов стараются заполучить выпускников пензенского университета.

По праву — это ваша заслуга уважаемые преподаватели. Благодаря вам растет та смена, которая позволяет Пензенской области находиться на верхних строчках многих строительных рейтингов. Спасибо вам ветераны — за опыт, который вы передаете молодым ребятам — важно чтобы молодость и опыт шли бы рук об руку, и в стенах вашего вуза это вам удается» — отметил Леонид Левин.

Парламентарий вручил благодарственные письма педагогам и работникам строительной отрасли, сообщили в общественной приемной депутата.


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