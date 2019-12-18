Гришаев рассказал об итогах реализации нацпроекта БКАД

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев в интервью телеканалу «Экспресс» рассказал об итогах реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом страны.

Министр напомнил, что на протяжение двух лет проект назывался «Безопасные и качественные дороги», в 2019-м он вошел в состав национального проекта с добавлением слова «автомобильные» (БКАД). Пензенский регион все три года — в лидерах по его реализации.

«Текущий год вдвойне приятен — мы оказались в числе первых. Потому что ранее участвовали только 36 субъектов, а в этом — вся страна. Это говорит о том, что у нас стабильно поставлена работа. Определена программа, по которой мы идем. Самое главное — исполнение и сильные подрядные организации», — сказал Александр Гришаев.

В рамках нацпроекта БКАД было отремонтировано 144 километров дорог.

«В результате этой работы нормативность дорог по Пензенской агломерации поднялась до 61,8% от общего количества. По региональной сети — до 64,5%. Это один из лучших показателей не только в Приволжье, но и в Российской Федерации», — отметил гость телеканала «Экспресс».

На следующий год запланирован также большой объем работ. Уже сейчас приступили к крупным, стратегическим объектам, в том числе начали реконструировать Бакуниский мост, дорогу по ул. 40 Лет Октября.