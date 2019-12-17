С прилавков пензенских магазинов убирают снюсы

В результате проверки общественники выяснили, что в большинстве торговых объектах города убрали из продажи все снюсы. С руководством остальных магазинов, в которых остались на прилавках смеси, провели беседу о недопущении продажи такого товара для обеспечения здоровья населения, сообщили в пресс-службе регионального минселхоза.

Если вы заметите, что в каком-либо магазине продают снюсы, нужно позвонить по номеру 8 (8412) 56-33-08 . Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря потребовал прекратить продажу пензенскими магазинами этих веществ. В тот же день министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков встретился с представителями торговых сетей и центров. Они пообещали вывести снюсы из продажи.