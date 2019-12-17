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С прилавков пензенских магазинов убирают снюсы

17 декабря в 15:57 166 просмотров

В Пензе проверили 37 торговых точек на продажу снюсов — никотиносодержащих смесей.

В результате проверки общественники выяснили, что в большинстве торговых объектах города убрали из продажи все снюсы. С руководством остальных магазинов, в которых остались на прилавках смеси, провели беседу о недопущении продажи такого товара для обеспечения здоровья населения, сообщили в пресс-службе регионального минселхоза.

Если вы заметите, что в каком-либо магазине продают снюсы, нужно позвонить по номеру 8 (8412) 56-33-08. Сообщения принимаются с 9:00 до 18:00. Кроме того, информацию можно направить на адрес электронной почты: сomlicenz@mail.ru.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев 16 декабря потребовал прекратить продажу пензенскими магазинами этих веществ. В тот же день министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков встретился с представителями торговых сетей и центров. Они пообещали вывести снюсы из продажи.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального минсельхоза

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