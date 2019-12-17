Три российских фильма попали в шорт-лист «Оскара»

Три российские киноленты попали в шорт-лист «Оскара». О картинах, которые стали претендентами на престижную награду, рассказал телеканал «360».

Претендентом в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» стало произведение Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» (6+). Аниматор уже дважды выдвигался на «Оскар» в этой номинации — за мультфильм «Уборная история — любовная история» в 2009 году и за ленту «Мы не можем жить без космоса» (6+) в 2016-м.

Константин Бронзит удивился, что его творение попало в список. Он считает, что лента слишком сложная для «Оскара», а судьи такое не любят.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена лента Кантемира Балагова «Дылда» (16+), а за премию в разделе «Лучший документальный фильм» поборется произведение Виктора Косаковского «Акварель» (16+).



Окончательный список номинантов 92-й премии «Оскар» станет известен 13 января 2020 года, сама церемония состоится 9 февраля.