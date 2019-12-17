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Три российских фильма попали в шорт-лист «Оскара»

17 декабря в 16:21 120 просмотров

Три российские киноленты попали в шорт-лист «Оскара». О картинах, которые стали претендентами на престижную награду, рассказал телеканал «360».

Претендентом в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» стало произведение Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» (6+). Аниматор уже дважды выдвигался на «Оскар» в этой номинации — за мультфильм «Уборная история — любовная история» в 2009 году и за ленту «Мы не можем жить без космоса» (6+) в 2016-м.

Константин Бронзит удивился, что его творение попало в список. Он считает, что лента слишком сложная для «Оскара», а судьи такое не любят.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена лента Кантемира Балагова «Дылда» (16+), а за премию в разделе «Лучший документальный фильм» поборется произведение Виктора Косаковского «Акварель» (16+).

Окончательный список номинантов 92-й премии «Оскар» станет известен 13 января 2020 года, сама церемония состоится 9 февраля.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1085072/

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