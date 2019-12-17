Пензенец доказал в суде, что не брал в кредит арестованное имущество

В Железнодорожном районном суде Пензы рассмотрели гражданское дело по иску пензенца, который просил освободить его имущество от ареста.

Установлено, что на стиральную машинку, микроволновую печь, телевизор, DVD-проигрыватель и мебельную стенку жителя Пензы наложили арест. Мужчина является должником банка, однако он просил исключить это имущество из описи, так как купил его за собственные средства.

«Оценив все собранные доказательства, суд пришел к выводу об исключении стиральной машины, микроволновой печи, мебельной стенки из описи, поскольку было достоверно установлено, что они приобретены на основании гражданско-правовых сделок», — сообщили в пресс-службе суда.

На остальную технику арест сохранен. Решение суда еще не вступило в законную силу.