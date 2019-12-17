Губернатор открыл новый корпус производственной компании в Пензе

Строительство еще одной производственной площадки завода началось в декабре 2018 года. Объем инвестиций составил порядка 38 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре правительства области.

Губернатор ознакомился с работой нового цеха, в котором будет осуществляться сборка промышленных моечных машин, а также будет работать конструкторский отдел. Иван Белозерцев отметил, что малые и средние предприятия вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Доля предприятий малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет более 30% - это выше, чем средний показатель по РФ», — подчеркнул он.