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Губернатор открыл новый корпус производственной компании в Пензе

17 декабря в 16:54 74 просмотра

В Пензе 17 декабря состоялся запуск второго цеха производственного предприятия «Моторные технологии». В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Строительство еще одной производственной площадки завода началось в декабре 2018 года. Объем инвестиций составил порядка 38 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре правительства области.

Губернатор ознакомился с работой нового цеха, в котором будет осуществляться сборка промышленных моечных машин, а также будет работать конструкторский отдел. Иван Белозерцев отметил, что малые и средние предприятия вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Доля предприятий малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет более 30% - это выше, чем средний показатель по РФ», — подчеркнул он.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/203564/

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