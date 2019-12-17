В Новороссийске пензенцу вынесли приговор за оскорбление полицейского

По данным следствия, 20 июля сотрудники полиции заметили в здании вокзала станции «Новороссийск» пьяного человека. Стражи порядка предложили мужчине проследовать с ними для установления личности и прохождения медосвидетельствования. Однако тот не хотел повиноваться и прилюдно назвал метерными словами и непристойными выражениями одного из полицейских.

Этим мужчиной оказался житель Пензы. Мировой суд города Новороссийска признал его виновным в оскорблении представителя власти и назначил семь месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государству.

Информация предоставлена пресс-службой Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.