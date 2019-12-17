В Пензе бывший зек вернулся в колонию из-за кражи

В Пензе осудили 28-летнего мужчину, который недавно вышел из мест заключения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пензячка уехала работать в Москву, оставив в своей квартире пожить племянника, который вернулся из мест заключения. 1 мая мужчина решил устроить застолье с приятелями, но у них не оказалось денег. Тогда он взял ЖК-телевизор тети и продал его за 1000 рублей. На эти деньги злоумышленник купил алкоголь.

5 мая хозяйка жилища вернулась и обнаружила пропажу телевизора. Она обратилась в полицию.

В результате мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскали причиненный ущерб — 4000 рублей. Приговор вступил в законную силу.