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Пензенец сообщил об «отвратительной работе маршрута № 40»

18 декабря в 07:23 180 просмотров

Житель Пензы пожаловался в редакцию информагентства на работу транспорта на маршруте № 40. По словам горожанина, детям пришлось ждать на остановке «Океан» два часа.

«Отвратительная работа маршрута № 40. Согласно приказу от 9 декабря 2019 года № 149 «О временном изменении схемы движения муниципального маршрута регулярных перевозок города Пензы № 40», интервал движения маршрута должен составлять 15 минут. 16 декабря на остановке «Океан» с 16:30 до 18:30 не было ни одной маршрутки № 40. Дети, проживающие в поселке ЗИФ, простояли два часа и транспорт не дождались.

Вопрос: будет ли исполняться данный приказ, и если будет, то когда? Жители поселка рассказали, что если после остановки ул. Сумская нет пассажиров, то водитель маршрутки разворачивается и опять едет в Заводской район, хотя конечная остановка — магазин «Океан», — написал пензенец.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобную книгу» «Пенза-Пресс». На каждое обращение будет дан официальный ответ.

Отметим, что маршрут № 40 в Пензе появился в апреле прошлого года. 13 декабря в администрации Пензы сообщили об изменениях, касающихся схемы движения маршрута.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/s_16_aprelya_organizovan_marshrut_40_pos_zif_mag_okean/

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