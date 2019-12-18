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Роструд рассказал, как жители страны будут отдыхать в 2020 году

18 декабря в 05:22 180 просмотров

Росструд рассказал о том, что в 2020 году россиян ждут восемь коротких рабочих недель. Это произойдет из-за праздничных дней.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца, сокращенные недели планируются в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Первой будет рабочая неделя после новогодних каникул. Затем — та, что придется на 23 Февраля (рабочими будут четыре дня — с 25 по 28-го числа).

Третья короткая неделя приходится на март в связи с Международным женским днем. В конце апреля россияне будут меньше трудиться в преддверии празднования Дня весны и труда. Захватит этот праздник и май, также там будут выходные на День Победы. Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней из новогодних выходных продлится всего три дня.

Еще одна короткая рабочая — в июне на День России. Далее сокращенная неделя будет только в ноябре.


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